Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 2 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el cambio del euro se situó en 6,09 reales brasileños, marcando una variación de 1,24% respecto al cierre previo de 6,01 reales brasileños. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 1,46%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 2,4%.

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El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, alcanzando su primer día consecutivo de alza. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 48,92%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia de 13,59%, lo que indica una fase de alta inestabilidad en el mercado.