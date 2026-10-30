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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 30 de octubre

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,54 quetzales, marcando un incremento del 3,44% respecto al precio anterior de 8,25 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro sufrió un descenso del 0,45%, mientras que en términos interanuales, su valor ha disminuido un -2,5%.

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La tendencia del euro frente al quetzal guatemalteco ha mostrado un comportamiento positivo durante los últimos dos días, lo que refleja un fortalecimiento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 30,7%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 20,51%, sugiriendo un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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