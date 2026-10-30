Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,56 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio de cierre previo, con una variación porcentual de -0,29% en comparación con la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,99% y en términos interanuales, registra una caída del -3,68%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con una disminución continua durante una jornada. La volatilidad actual del 5,27% supera la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que indica una mayor inestabilidad en este par de divisas.

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