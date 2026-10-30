Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de octubre

En el cierre de operaciones, el tipo de cambio del dólar estadounidense se situó en 1,4 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la jornada previa, con una variación porcentual de -0,18% según Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 0,48%, mientras que en el contexto interanual, su valor ha mostrado un avance del 0,38%.
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La tendencia del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense se ha mantenido negativa durante los últimos tres días, con un descenso constante. La volatilidad actual se sitúa en 3,72%, inferior a la volatilidad de referencia del 3,98%, indicando una ligera estabilidad en el mercado cambiario.