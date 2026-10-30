Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de octubre

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En el cierre de operaciones, el tipo de cambio del dólar estadounidense se situó en 1,4 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la jornada previa, con una variación porcentual de -0,18% según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 0,48%, mientras que en el contexto interanual, su valor ha mostrado un avance del 0,38%.

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La tendencia del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense se ha mantenido negativa durante los últimos tres días, con un descenso constante. La volatilidad actual se sitúa en 3,72%, inferior a la volatilidad de referencia del 3,98%, indicando una ligera estabilidad en el mercado cambiario.