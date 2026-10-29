Noticias

Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 29 de octubre

El activo experimentó un avance significativo respecto a la jornada anterior

Imagen 3AFHON36XZD2JHM53MSEEOQQYQ
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 6,05 reales brasileños, registrando una variación del 1,67% respecto al cierre anterior de 5,95 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 8,77, aunque en términos interanuales presenta una caída del -3,56%.

PUBLICIDAD

El euro se ha apreciado frente al real brasileño, marcando una tendencia positiva durante el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 54,75%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 13,6%, lo que sugiere un entorno inestable en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 29 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Uruguay: cotización de cierre del 29 de octubre

Precio del dólar hoy en Chile: cotización de cierre del 29 de octubre

La divisa estadounidense registró un avance en su cotización respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Chile: cotización de cierre del 29 de octubre

Las últimas previsiones para Punta del Este: temperatura, lluvias y viento

Las marcas históricas de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Las últimas previsiones para Punta del Este: temperatura, lluvias y viento

Montevideo: el pronóstico del clima para este 29 de octubre

Uruguay podría registrar un aumento de hasta 3 grados en su temperatura por el cambio climático en los próximos años, advierten expertos

Montevideo: el pronóstico del clima para este 29 de octubre

Clima en Encarnación: la previsión meteorológica para este 29 de octubre

En Paraguay la temperatura promedio anual ronda entre los 20 y 25 grados y casi todo el año hay precipitaciones

Clima en Encarnación: la previsión meteorológica para este 29 de octubre