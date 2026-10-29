Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 29 de octubre

Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 6,05 reales brasileños, registrando una variación del 1,67% respecto al cierre anterior de 5,95 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 8,77, aunque en términos interanuales presenta una caída del -3,56%.

PUBLICIDAD

El euro se ha apreciado frente al real brasileño, marcando una tendencia positiva durante el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 54,75%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 13,6%, lo que sugiere un entorno inestable en el mercado.