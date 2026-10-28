Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 28 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,53 quetzales, lo que representa un aumento del 3,08% respecto al precio de 8,28 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 2,58%, aunque su variación interanual refleja una bajada del -2,19%.

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El euro presenta una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco por primer día consecutivo. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 33,97%, muy por encima de la volatilidad de referencia de 20,58%, lo que indica una situación de inestabilidad en el mercado.