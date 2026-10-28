Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 28 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,56 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, aunque con una ligera variación a la baja del -0,13%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso de -0,65%, mientras que en términos interanuales presenta una caída del -3,53%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando un debilitamiento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,01%, superando la volatilidad de referencia de 4,06%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado en los últimos días.