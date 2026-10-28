Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 28 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, lo que representa un aumento del 3,21% respecto al precio de cierre anterior de 7,41 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, indicando un fortalecimiento de la moneda estadounidense frente al quetzal. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 34,42%, significativamente superior a la volatilidad de referencia de 21,08%, lo que sugiere un contexto de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 3,15%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 2,01%.