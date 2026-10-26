Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 26 de octubre

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En la apertura de sesión, el euro se cotiza en 8,54 quetzales, registrando una disminución del -0,43% con respecto al precio previo de 8,58 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,76%, mientras que, en términos interanuales, se observa una bajada del 3,84%.

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La tendencia del tipo de cambio euro a quetzal guatemalteco se ha mantenido negativa durante el último día.

Con una volatilidad actual del 17,94%, inferior a la volatilidad de referencia del 20,34%, el mercado refleja una estabilidad relativa en el comportamiento del tipo de cambio.