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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,57 dólares canadienses, lo que representa una disminución del -0,27% respecto al precio de cierre anterior de 1,58 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,54%, mientras que en términos interanuales, su evolución muestra una caída del 2,68%.

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La tendencia del tipo de cambio euro a dólar canadiense ha sido negativa en los últimos días, marcando una caída sostenida durante una sesión continua. La volatilidad actual se sitúa en 4,08%, levemente superior a la volatilidad de referencia de 4,03%, lo que sugiere una ligera inestabilidad en el mercado cambiario.

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