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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense cotiza en promedio a 1,4 dólares canadienses, sin cambios respecto al cierre anterior, manteniendo una variación porcentual de 0,1% en comparación con la sesión previa, donde también se registró un cierre de 1,4. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un ligero descenso del -0,07%, mientras que en términos interanuales, su valor ha registrado un avance del 2%.

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En los últimos días, el tipo de cambio de dólar a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, consolidándose durante dos días consecutivos. La volatilidad actual se sitúa en 3,17%, inferior a la volatilidad de referencia del 3,96%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario en este periodo.

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