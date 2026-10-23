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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 23 de octubre

El activo experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,6 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,64% en comparación con el precio anterior de 5,64 reales brasileños, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,36%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 12,8%.

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El tipo de cambio del euro al real brasileño ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando una caída en el valor del euro en relación al real. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 4,59%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 11,24%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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