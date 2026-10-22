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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 22 de octubre

El activo experimentó un avance en comparación con la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,66 reales brasileños, lo que representa una variación del 0,39% respecto al precio de 5,64 reales brasileños en la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,91%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -11,95%.

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En los últimos días, el tipo de cambio euro a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento constante durante un día. La volatilidad actual del 10,03% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 11,25%, lo que indica una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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