Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 21 de octubre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 7,64 quetzales, registrando una variación porcentual de 3,21% en comparación con el cierre previo de 7,4 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un avance del 3,21%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,81%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal muestra una tendencia positiva, manteniéndose en esta dirección durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 34,79%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 21,2%, lo que indica un periodo de inestabilidad.