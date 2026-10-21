Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de octubre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,41 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, lo que representa una variación porcentual de 0,12%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,79%, mientras que su variación interanual se sitúa en un avance del 2,55%.

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El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en el mercado cambiario en los últimos días, con un primer día consecutivo de fortalecimiento frente al dólar estadounidense.

La volatilidad actual del tipo de cambio dólar a dólar canadiense se sitúa en 2,89%, por debajo de la volatilidad de referencia del 3,98%, lo que indica una mayor estabilidad en este par cambiario.