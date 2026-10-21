Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 21 de octubre

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En la apertura de sesión, el euro se cotiza en 8,58 quetzales, registrando una variación del 3,36% respecto al precio de cierre anterior de 8,30 quetzales, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 3,55%, sin embargo, durante el último año ha sufrido una caída del -1,99%.

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El tipo de cambio del euro al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, cerrando con un avance. La volatilidad actual del 33,63% supera ampliamente la volatilidad de referencia del 20,76%, indicando un período de inestabilidad en el mercado de divisas.