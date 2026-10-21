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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de octubre

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

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En el inicio de la jornada, el euro se cotiza a 1,58 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al cierre previo, con una ligera variación positiva del 0,05%, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,71%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 1,96%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un día consecutivo en alza. La volatilidad actual se sitúa en 4,51%, un aumento respecto a la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en el tipo de cambio.

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