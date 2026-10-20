Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 20 de octubre

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Al cierre de operaciones, el euro cotizó en 1,58 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una ligera variación a la baja del -0,16%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,57%, acumulando una caída del 1,84% en el último año.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída consecutiva de un día. Con una volatilidad actual del 4,47%, por encima de la volatilidad de referencia del 4,07%, el mercado presenta un nivel de inestabilidad considerable.