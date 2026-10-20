Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 20 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 1,41 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representó una variación porcentual de -0,37%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -1,26%, aunque en términos interanuales, su valor ha mostrado un avance del 2,64%.

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En los últimos cinco días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense presenta una tendencia negativa, reflejando un descenso constante en su valor.

La volatilidad actual se sitúa en 2,98%, por debajo de la volatilidad de referencia del 3,99%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.