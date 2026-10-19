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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 19 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,57 quetzales, lo que representa un aumento del 0,16% respecto al precio de cierre anterior de 8,56 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 3,68%, sin embargo, su variación interanual muestra una caída del -3,87%.

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El tipo de cambio del euro al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un fortalecimiento de la moneda europea. Actualmente, la volatilidad es del 18,9%, lo que es inferior a la volatilidad de referencia del 20,52%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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