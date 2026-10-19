Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 19 de octubre

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En la apertura del día, el euro cotiza en promedio a 1,58 dólares canadienses, sin cambios respecto al cierre anterior, mientras que la variación porcentual se sitúa en 0,21% en comparación con la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 0,6%, mientras que en el análisis interanual se observa una disminución del 1,81%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, reflejando un interés renovado en la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,55%, superando la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que indica una fase de ligera inestabilidad en el mercado.