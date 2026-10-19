Noticias

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 19 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Imagen TZQSRZO75NH6NKWC524NBLF7CA
Guardar

En la apertura del día, el euro cotiza en promedio a 1,58 dólares canadienses, sin cambios respecto al cierre anterior, mientras que la variación porcentual se sitúa en 0,21% en comparación con la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 0,6%, mientras que en el análisis interanual se observa una disminución del 1,81%.

PUBLICIDAD

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, reflejando un interés renovado en la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,55%, superando la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que indica una fase de ligera inestabilidad en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 19 de octubre

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 19 de octubre

Euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 19 de octubre

La moneda europea experimentó un alza respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 19 de octubre

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 19 de octubre

La divisa estadounidense se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 19 de octubre

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 19 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 19 de octubre

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 19 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 19 de octubre