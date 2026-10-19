Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 19 de octubre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 7,64 quetzales, experimentando una ligera disminución del -0,12% respecto al precio de cierre anterior de 7,65 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una subida del 3,07%, aunque muestra una evolución interanual con una ligera bajada del -0,38%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia negativa durante el último día.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 20%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia de 20,98%, lo que sugiere una estabilización en el mercado cambiario.