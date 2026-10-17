Cuántos millones ganaron y perdieron los 10 hombres más ricos del planeta

Un mal día puede costarles miles de millones de dólares (Composición fotográfica infobae)

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La lucha por el trono del millonario más rico del mundo está más reñida que nunca este sábado 17 de octubre.

Un paso en falso en la frágil economía actual puede costar miles de millones de dólares y varios lugares en este ambicioso top.

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El dinero se movió, el ranking también. Aquí los nombres y cifras que marcaron la jornada.

El top 10 de los más ricos del mundo ahora

Elon Musk.

Su fortuna: $924.8B.

Cuánto cambió: -4.7%.

Valor del cambio: $45.6B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $374.1B.

Cuánto cambió: -0.9%.

Valor del cambio: $3.4B.

Larry Page.

Su fortuna: $285.8B.

Cuánto cambió: -1.2%.

Valor del cambio: $3.6B.

Sergey Brin.

Su fortuna: $263.0B.

Cuánto cambió: -1.2%.

Valor del cambio: $3.3B.

En un día pueden perder miles de millones de dólares (AP)

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $252.6B.

Cuánto cambió: -3.3%.

Valor del cambio: $8.7B.

Michael Dell.

Su fortuna: $245.9B.

Cuánto cambió: -11.3%.

Valor del cambio: $31.3B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $188.2B.

Cuánto cambió: -4.9%.

Valor del cambio: $9.6B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $174.3B.

Cuánto cambió: -5.9%.

Valor del cambio: $10.8B.

Steve Ballmer.

Su fortuna: $166.1B.

Cuánto cambió: -0.6%.

Valor del cambio: $1B.

Warren Buffett.

Su fortuna: $149.5B.

Cuánto cambió: 1.2%.

Valor del cambio: $1.7B.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de los millonarios de Forbes de 2025 confirmó que los creadores de gigantes tecnológicos son los nuevos titulares. Nombres como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Mark Zuckerberg ya son familiares en el Top 10.

Actores y millonarios

El universo de las celebridades también se expande en el club de los milmillonarios. Según Forbes, este año se sumaron Bruce Springsteen (1.200 millones de dólares), Arnold Schwarzenegger (1.100 millones de dólares) y Jerry Seinfeld (1.100 millones de dólares). Entre los músicos, Jay-Z lidera con 2.500 millones de dólares gracias a inversiones en tecnología, arte y bebidas. Le siguen Taylor Swift (1.600 millones de dólares), impulsada por sus giras y el control de su catálogo musical y Rihanna (1.400 millones de dólares), cuyo imperio de moda y cosmética la posiciona como referente empresarial.

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En el cine, los directores más acaudalados son Steven Spielberg (5.300 millones de dólares) y George Lucas (5.100 millones de dólares). Spielberg construyó su fortuna con éxitos como Jurassic Park, E.T. e Indiana Jones, mientras que Lucas capitalizó la franquicia de Star Wars, transformándola en uno de los imperios más rentables de la historia del ocio

Cuáles son los sectores con más multimillonarios

Por sectores, la tecnología lidera con 46 nuevos multimillonarios, entre ellos Hao Tang (4.300 millones de dólares) por su inversión en AppLovin y Ben Lamm (3.700 millones de dólares), fundador de Colossal Biosciences.

La firma de inteligencia artificial Anthropic también propició la entrada de Dario Amodei y sus seis cofundadores. El sector financiero ocupa el segundo lugar, con 41 nuevos nombres, incluidos el criptoempresario Justin Sun y el inversor Michael Dorrell, ambos con 8.500 millones de dólares.

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El sector salud completa el podio, con 40 nuevos multimillonarios, muchos de ellos herederos de gigantes farmacéuticos.

Por generaciones, el último análisis sobre riqueza global de UBS muestra que los nacidos después de 1981 (millennials) tienen una mayor proporción de activos en bienes duraderos y bienes raíces y menor exposición a mercados financieros, en comparación con generaciones anteriores.

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Los Baby Boomers (1946-1964) concentran la mayor parte de la riqueza neta (más de 83 billones de dólares), casi el doble que la Generación X y mucho más que los millennials o la generación silenciosa (nacidos antes de 1946).