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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 16 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 7,65 quetzales, lo que representa un incremento del 3,3% en comparación con el cierre previo de 7,4 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró una leve subida del 0,05%, mientras que su avance interanual se situó en el 1,97%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a quetzal muestra una tendencia positiva, consolidándose tras un día de aumento. La volatilidad actual del 29,17% se sitúa notablemente por encima de la volatilidad de referencia del 20,95%, indicando un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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