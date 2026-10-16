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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 16 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense cotiza en promedio a 1,41 dólares canadienses, lo que representa una disminución del -0,31% en comparación con el cierre previo de 1,42. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del 0,9%, aunque a nivel interanual su valor ha aumentado un 3,44%.

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El tipo de cambio del dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando presiones en el mercado. Con una volatilidad actual del 3,93%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,97%, el mercado presenta signos de estabilidad en su comportamiento.

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