Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 16 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó en 5,7 reales brasileños, mostrando una variación del 1,04% respecto al precio de cierre anterior de 5,64 reales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un avance del 2,18%, aunque su rendimiento interanual muestra una caída del 12,35%.

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El euro ha mantenido una tendencia positiva frente al real brasileño durante los últimos tres días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea en el mercado local. La volatilidad actual del tipo de cambio euro-real brasileño se sitúa en 11,37%, ligeramente por encima de la volatilidad de referencia del 11,23%, lo que indica una leve inestabilidad en la dinámica del mercado cambiario.