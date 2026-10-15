Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación del -0,35% según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense sufrió un descenso del -0,48%, mientras que su evolución interanual refleja un avance del 3,7%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa, marcando una caída sostenida. La volatilidad actual del 4,15% supera la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que indica un entorno inestable en el mercado cambiario.