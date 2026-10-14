Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 14 de octubre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 1,59 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, pero con una variación porcentual a la baja de -0,13%.<i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro sufrió un descenso de -0,31%, mientras que su variación interanual se sitúa en -1,29% (en descenso).

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El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al dólar canadiense durante los últimos tres días, lo que sugiere una presión sostenida sobre la divisa europea.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 1,79%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,08%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.