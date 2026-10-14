Noticias

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 14 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Imagen TZQSRZO75NH6NKWC524NBLF7CA
Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 1,59 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, pero con una variación porcentual a la baja de -0,13%.<i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro sufrió un descenso de -0,31%, mientras que su variación interanual se sitúa en -1,29% (en descenso).

PUBLICIDAD

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al dólar canadiense durante los últimos tres días, lo que sugiere una presión sostenida sobre la divisa europea.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 1,79%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,08%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 14 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 14 de octubre

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 14 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 14 de octubre

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 14 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un leve alza respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 14 de octubre

Calidad del aire en Ventanas este 14 de octubre de 2026

Estos son algunos consejos a considerar para el estado actual de la calidad del aire&nbsp;

Calidad del aire en Ventanas este 14 de octubre de 2026

Calidad del aire en Las Encinas Temuco este 14 de octubre de 2026

Chile tiene 8 de las 10 ciudades de Sudamérica con la peor calidad del aire, según IQ Air

Calidad del aire en Las Encinas Temuco este 14 de octubre de 2026