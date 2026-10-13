Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó en 8,55 quetzales, aumentando un 3,06% respecto al precio de 8,3 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 3,2%, aunque en el contexto interanual muestra una caída del -2,65%.

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El tipo de cambio del euro al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en el último día, tras un incremento en el valor de la divisa europea.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 32,96%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,56%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.