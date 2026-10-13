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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 13 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del martes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 1,59 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,14%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,33% y su variación interanual asciende a una caída del 1,45%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos dos días, reflejando presiones en la cotización de la divisa europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,01%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,08%, lo que sugiere una fase de mayor estabilidad en el mercado.

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