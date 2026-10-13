Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 13 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, marcando una disminución del 0,48% en comparación con el precio de cierre de 1,43 registrado en la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,29%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 3,85%.

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El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando una depreciación del dólar canadiense. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 4,37%, superando la volatilidad de referencia del 3,98%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.