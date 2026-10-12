Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 12 de octubre

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En la apertura de sesión, el euro se cotiza en 8,54 quetzales, registrando una disminución del -0,15% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,56 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,7%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del -4,95%.

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La tendencia del tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco se mantiene en una fase negativa, evidenciada por su descenso durante el último día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 17,9%, por debajo de la volatilidad de referencia de 20,24%, lo que sugiere una notable estabilidad en el mercado.