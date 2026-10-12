Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 12 de octubre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 7,64 quetzales, sin variación con respecto al precio de cierre anterior de 7,64, lo que refleja un cambio porcentual del 0% en comparación con la sesión previa. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,38%, aunque su variación interanual muestra un leve descenso del -0,31%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 18,28%, inferior a la volatilidad de referencia del 20,66%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado.