Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 12 de octubre

En el cierre de operaciones, la cotización del dólar estadounidense se mantuvo en promedio en 7,64 quetzales, igualando el precio de cierre anterior de 7,64 quetzales, sin variaciones significativas respecto a la jornada previa. Fuente: Dow Jones.
El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento moderado en el último día. La volatilidad actual del 18,28% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 20,66%, indicando un entorno de estabilidad en el mercado cambiario en este período.
PUBLICIDAD
En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,38%, aunque en términos interanuales presenta una leve bajada del -0,31%.