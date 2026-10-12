Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 12 de octubre

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En el cierre de operaciones, la cotización del dólar estadounidense se mantuvo en promedio en 7,64 quetzales, igualando el precio de cierre anterior de 7,64 quetzales, sin variaciones significativas respecto a la jornada previa. Fuente: Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento moderado en el último día. La volatilidad actual del 18,28% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 20,66%, indicando un entorno de estabilidad en el mercado cambiario en este período.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,38%, aunque en términos interanuales presenta una leve bajada del -0,31%.