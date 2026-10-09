Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 9 de octubre

Guardar

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,64 quetzales, lo que representa una variación del 3,27% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un leve avance del 0,01%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento acumulado del 1,93%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días, registrando dos días consecutivos de incrementos. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 35,31%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia de 20,68%, lo que indica un escenario de inestabilidad en el mercado.