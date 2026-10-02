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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 2 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este viernes

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó en promedio a 5,87 reales brasileños, manteniéndose sin cambios respecto al precio de cierre anterior de 5,87, con una variación porcentual de 0,09% en comparación con la jornada previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,56%, mientras que en términos interanuales ha registrado una caída del 8,14%.

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El tipo de cambio del euro al real brasileño ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, alcanzando un aumento notable tras un periodo de estabilización. Actualmente, la volatilidad se sitúa en un 6,72%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,43%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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