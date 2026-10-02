Los premios del Centro Kennedy cambian de sede en plena disputa por añadir el nombre Trump

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Washington, 2 oct (EFE).- El Centro Kennedy trasladará la gala anual de sus galardones a representantes del mundo de las artes escéncias a uno de los principales recintos deportivos de Washington tras el cierre por obras de la institución, en medio de una disputa judicial que obligó a retirar el nombre del presidente de EE.UU., Donald Trump, del complejo.

Los premios se entregarán en el Capital One Arena, espacio que acoge grandes conciertos o los partidos de los equipos de hockey y baloncesto de los equipos de la capital estadounidense, el próximo 7 de diciembre, lo que supondrá la primera vez que la ceremona se celebra fuera del recinto, según recogieron este viernes los medios estadounidenses.

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La Junta Directiva del centro, nominada por Trump, decidió el pasado 16 de septiembre clausurar el icónico edificio, situado a orillas del río Potomac, alegando motivos de seguridad y la necesidad de realizar obras de renovación.

El día previo un juez federal había bloqueado un nuevo intento de la junta de rebautizar la institución con el nombre de Trump, que tuvo que ser retirado en mayo por decisión judicial al considerar que la modificación de la denominación requiere la aprobación del Congreso.

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Las letras con el nombre del actual presidente, que se habían instalado en la fachada junto a la inscripción "Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas", tuvieron que ser retiradas de la fachada del complejo.

El Centro Kennedy fue inaugurado en 1971 en honor al presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y es uno de los principales complejos culturales de Estados Unidos, con programación de ópera, música sinfónica, teatro, ballet y danza contemporánea, entre otras disciplinas. EFE

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