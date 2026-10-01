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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 1 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 8,59 quetzales, lo que representa un incremento del 2,34% respecto al cierre anterior de 8,39 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 2,01%, aunque su variación interanual se mantiene en un descenso del -2,76%.

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El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, reflejando un aumento en su demanda. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 32,58%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 20,04%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado.

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