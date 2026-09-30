Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 30 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, lo que representa una variación positiva del 0,16% respecto al precio de cierre anterior, también de 1,61.Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 0,2%, aunque su evolución interanual sigue siendo negativa con una caída del -0,07%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, alcanzando un crecimiento sostenido tras un periodo de inactividad. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,63%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,06%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.