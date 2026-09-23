Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 23 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,63 quetzales, lo que representa un aumento del 3,19% respecto al precio previo de 7,4 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 3,09%, mientras que en el transcurso del último año su variación se mantiene en un incremento del 1,95%.

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El dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, indicando un fortalecimiento de la moneda estadounidense frente a la guatemalteca.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 34,25%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 20,5%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.