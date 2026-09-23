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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del miércoles

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,6 dólares canadienses en promedio, lo que representa una disminución del -0,41% en comparación con el precio de 1,61 registrado en la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,13%, mientras que su variación interanual refleja una caída del -1,52%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando su primer día consecutivo de descenso.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,23%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,1%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado.

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