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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 23 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,61 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio de cierre anterior, con una variación porcentual del -0,2% en comparación con la sesión previa. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, los euros registraron un avance de 0,07, aunque su variación interanual muestra una disminución de -1,31%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando una presión a la baja en su valor.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,21%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia de 4,09%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado.

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