Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 23 de septiembre

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,83 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,49% respecto al cierre anterior de 5,85 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 1,31%, mientras que en términos interanuales, su valor ha disminuido un 6,2%.

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La tendencia del tipo de cambio euro a real brasileño se ha deteriorado en los últimos días, con un movimiento negativo que ha persistido durante tres jornadas consecutivas. La volatilidad actual se sitúa en 6,63%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia de 10,44%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado de divisas.