Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,63 quetzales, lo que representa un incremento del 3,19% respecto al precio de 7,4 quetzales de la jornada anterior, según la fuenteDow Jones.

El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, con un incremento constante en su valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 34,25%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 20,5%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,09%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,95%.