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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el cambio del dólar estadounidense frente al dólar canadiense se situó en 1,41 dólares canadienses, manteniéndose estable respecto al precio de cierre anterior de 1,41, con una variación porcentual del 0,24% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,76%, mientras que su variación interanual muestra un incremento del 1,06%.

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El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un fortalecimiento del dólar canadiense. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 2,37%, por debajo de la volatilidad de referencia del 3,95%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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