Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 22 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al precio de cierre anterior de 1,61, con una variación del 0,06% en comparación con la jornada previa. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,37%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -0,86%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un avance sostenido durante dos días consecutivos. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,12%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,08%, lo que indica un período de estabilidad en esta divisa.