Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 22 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,63 quetzales, lo que representa un aumento del 3,24% frente al precio de cierre anterior de 7,39 quetzales. Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, logrando un aumento tras una reciente fase de estabilidad. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 34,52%, notablemente superior a la volatilidad de referencia de 20,59%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,1%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 2,03%.