Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 22 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 1,41 dólares canadienses, marcando un incremento del 0,21% respecto al cierre previo de 1,4, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,54%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,68%.

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El dólar estadounidense ha experimentado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un interés creciente en la divisa. La volatilidad actual del tipo de cambio dólar canadiense a dólar estadounidense se sitúa en 3,2%, por debajo de la volatilidad de referencia del 3,95%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.