Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 22 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se ubicó en 8,73 quetzales, experimentando una variación del 2,96% respecto al precio previo de 8,48 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,3%, aunque en términos interanuales presenta una bajada del -0,48%.

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El euro frente al quetzal guatemalteco ha mantenido una tendencia positiva durante el último día, alcanzando un aumento significativo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 34,59%, considerablemente superior al 20,29% de referencia, lo que indica una inestabilidad en el mercado.