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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 21 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de 0,21% respecto al precio anterior de 1,61; fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,11, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 1,02%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un crecimiento sostenido por primera vez en una jornada. La volatilidad actual se sitúa en 2,05%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia del 4,09%, lo que sugiere un ambiente de estabilidad en el mercado cambiario.

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